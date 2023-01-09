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Не договорились. Великобританию ждут новые забастовки

09 января 2023 19:46
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Новости Великобритании. Великобританию ждут новые забастовки. Местным профсоюзам так и не удалось договориться с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не договорились. Великобританию ждут новые забастовки-1

Уже несколько месяцев британцы разных профессий требуют повышения заработной платы и улучшений условий труда. Многие надеялись, что встреча Кабмина и профсоюзов сможет положить конец волне забастовок в различных секторах: от здравоохранения до транспорта. Однако этого не произошло. В правительстве заявили, что они не могут поднять зарплаты. Поскольку это поспособствует дальнейшему росту цен. Вместо этого власти предложили снизить производительность труда. Профсоюзы осудили такой подход правительства.

Не договорились. Великобританию ждут новые забастовки-4

Правительство упустило еще одну возможность исправить ситуацию. Сегодня, к сожалению, несмотря на то, что мы проявили добросовестность, правительство вновь нас не услышало. Мы очень разочарованы, но не удивлен. Поэтому забастовки продолжатся.

Не договорились. Великобританию ждут новые забастовки-7

Ранее профсоюзы заявляли, что отмены забастовок возможны только в случае урегулирования споров по поводу выплаты заработной платы. Поэтому, вероятно, демонстрации продолжатся. Известно, что уже в ближайшие дни более 10 тысяч работников скорой помощи намерены уйти с работы в знак протеста.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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