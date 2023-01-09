Не договорились. Великобританию ждут новые забастовки

Новости Великобритании. Великобританию ждут новые забастовки. Местным профсоюзам так и не удалось договориться с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже несколько месяцев британцы разных профессий требуют повышения заработной платы и улучшений условий труда. Многие надеялись, что встреча Кабмина и профсоюзов сможет положить конец волне забастовок в различных секторах: от здравоохранения до транспорта. Однако этого не произошло. В правительстве заявили, что они не могут поднять зарплаты. Поскольку это поспособствует дальнейшему росту цен. Вместо этого власти предложили снизить производительность труда. Профсоюзы осудили такой подход правительства.

Правительство упустило еще одну возможность исправить ситуацию. Сегодня, к сожалению, несмотря на то, что мы проявили добросовестность, правительство вновь нас не услышало. Мы очень разочарованы, но не удивлен. Поэтому забастовки продолжатся.