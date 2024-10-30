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Более 53 миллионов американцев проголосовали досрочно из-за страха повторения массовых беспорядков

30 октября 2024 17:20
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Электоральная гонка продолжается и по другую сторону Атлантики. До основного дня голосования в Соединенных Штатах остается менее недели, но нынешние президентские выборы уже называют одними из самых скандальных и неоднозначных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 53 миллионов американцев проголосовали досрочно из-за страха повторения массовых беспорядков-2

Уже более 53 миллионов американцев досрочно проголосовали – это треть от всего количества избирателей. Но столь высокая явка обусловлена вовсе не активной гражданской позицией, а элементарным человеческим страхом. Жители Вашингтона стремятся покинуть город до основного дня голосования, поскольку опасаются всплеска насилия после объявления результатов или повторения беспорядков, как в январе 2021 года. В столице тем временем сейчас увеличивают число полицейских на улицах, а Белый дом уже обнесли дополнительным забором. Отметим, что предвыборные провокации уже идут в полный рост.

Более 53 миллионов американцев проголосовали досрочно из-за страха повторения массовых беспорядков-4

В штатах Вашингтон и Орегон активисты подожгли урны для голосования – сотни бюллетеней оказались уничтожены. Сейчас власти работают с поврежденными бланками, чтобы связаться с как можно большим количеством избирателей и отправить им замену. Эксперты отмечают, что эти два штата одни из самых конкурентных, борьба за избирателей идет ожесточенно. Пока до конца не ясно, кто одержит победу. Вице-президент Камала Харрис обгоняет экс-главу белого Дома Дональда Трампа всего на один процент.

# Выборы в США # Камала Харрис # Дональд Трамп

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