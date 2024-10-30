Более 53 миллионов американцев проголосовали досрочно из-за страха повторения массовых беспорядков

Электоральная гонка продолжается и по другую сторону Атлантики. До основного дня голосования в Соединенных Штатах остается менее недели, но нынешние президентские выборы уже называют одними из самых скандальных и неоднозначных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже более 53 миллионов американцев досрочно проголосовали – это треть от всего количества избирателей. Но столь высокая явка обусловлена вовсе не активной гражданской позицией, а элементарным человеческим страхом. Жители Вашингтона стремятся покинуть город до основного дня голосования, поскольку опасаются всплеска насилия после объявления результатов или повторения беспорядков, как в январе 2021 года. В столице тем временем сейчас увеличивают число полицейских на улицах, а Белый дом уже обнесли дополнительным забором. Отметим, что предвыборные провокации уже идут в полный рост.