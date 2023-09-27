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Правительство Германии урежет в два раза расходы на мигрантов

27 сентября 2023 08:25
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Новости Германии. Германия решила урезать расходы на беженцев. Как сообщили в правительстве, в 2024 году на прием мигрантов будет выделено чуть более полутора миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Германии урежет в два раза расходы на мигрантов-1

Это в два раза меньше, чем в 2023-м. Причина – дефицит денег в казне, который, как пояснили в правительстве, возник из-за инфляции и непомерно возросших расходов. Теперь мигрантам придется решать свои проблемы самостоятельно. Ранее министр экономики ФРГ уже заявлял, что многие муниципалитеты больше не в состоянии предоставлять кров и убежище прибывающим в страну мигрантам.

# Беженцы # Новости Германии # Фотофакт

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