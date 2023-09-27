Как минимум 120 человек погибли при пожаре во время свадьбы – гость решил запустить фейерверк

Новости Ирака. Как минимум 120 человек погибли, более 300 пострадали при крупном пожаре в провинции Ниневия на севере Ирака. Владелец помещения сбежал, а девять человек, которые отвечали за проведение мероприятий в банкетном зале, задержаны за нарушение техники безопасности. Трагедия разыгралась во время свадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из гостей решил отметить это событие фейерверком, запустив его в зале, где собрались гости.

Вспыхнул огонь, который за несколько минут охватил все здание. Люди в панике начали убегать, но в дыму многие из них не смогли найти выход. Как выяснилось в ходе следствия, помещение было покрыто легковоспламеняющимися панелями, что запрещено по технике безопасности.

Также не соответствовали требованиям системы сигнализации и пожаротушения. Премьер-министр Ирака поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожара. Министерство здравоохранения страны направило в регион бригады медиков из Багдада и других провинций.