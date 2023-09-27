В Германии предложили исключить Польшу из ЕС

В Германии выдвинули предложение приостановить членство Польши в Европейском союзе, пишет газета «Известия».



В Германии подняли обсуждение визового скандала, произошедшего в Польше. Власти Варшавы, принимая взятки, выдали иностранцам около 250 тысяч рабочих виз, стоимостью каждой в 1 тысячу евро. Это повлекло незаконный въезд иностранцев на территории стран ЕС.



Член Европарламента от Федеральной Республики Германия Гуннар Бек предложил Еврокомиссии «наказать» Польшу за визовый скандал, исключив ее из Евросоюза.