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В Германии предложили исключить Польшу из ЕС

27 сентября 2023 08:22
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В Германии выдвинули предложение приостановить членство Польши в Европейском союзе, пишет газета «Известия».

В Германии подняли обсуждение визового скандала, произошедшего в Польше. Власти Варшавы, принимая взятки, выдали иностранцам около 250 тысяч рабочих виз, стоимостью каждой в 1 тысячу евро. Это повлекло незаконный въезд иностранцев на территории стран ЕС.

Член Европарламента от Федеральной Республики Германия Гуннар Бек предложил Еврокомиссии «наказать» Польшу за визовый скандал, исключив ее из Евросоюза.

# Международная политика

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