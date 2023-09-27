Нью-йоркский суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Он предоставлял ложную финансовую отчетность на протяжении примерно 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из его компаний вводила в заблуждение страховщиков и банки, передавая им ложную информацию о действительной стоимости принадлежавших ей активов. Таким образом фирма получала более выгодные условия по кредитам и страховкам. Прокурор штата требует взыскать с Трампа штраф в размере 250 миллионов долларов и наложить запрет на ведение бизнеса в Нью-Йорке. Сам бывший глава Белого дома отрицает все обвинения и называет их охотой на ведьм.