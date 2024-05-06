Правительство Финляндии объявило о мерах жёсткой экономии

Правительство Финляндии объявило о переходе к жесткой экономии. Решение принято, чтобы исправить непростое состояние государственных финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы нужно сократить минимум на 3 миллиарда евро. Бюджетный дефицит уже поставил под угрозу всю систему социального обеспечения, которая считалась одной из лучших в Европе. Как отметил глава кабинета министров, правительство также собирается увеличить налоги и будет стремиться стимулировать рост производства.