Бывший глава МВД Украины Аваков объявлен в розыск в РФ

МВД России подало в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом пишет РИА Новости.



Он руководил МВД Украины с 2014 по 2021 год и упоминался в уголовных материалах о правонарушениях в Донбассе.

В розыск также были объявлены бывший глава Министерства информполитики Украины Юрия Стець, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман и бывший глава Совета национальной обороны и безопасности, а ныне посол Украины в Молдове Алексей Данилов.

Детали уголовного дела, в рамках которого разыскивается Аваков, не разглашаются.