В Конгрессе США заявили о готовности вмешаться в украинский конфликт

Если Украине будет грозить опасность, США могут вмешиваться в этот конфликт, в том числе с применением военных сил, заявил лидер демократов в Конгрессе Хаким Джеффрис. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что представители пророссийской фракции в Республиканской партии не хотят оказывать поддержку Украине.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон также не исключал ввода войск в Украину при некоторых обстоятельствах.

В Кремле отметили, что тщательно следят за развитием ситуации, подчеркивая риски таких действий. Российский президент Владимир Путин заявил о тяжелых для Киева последствиях, если европейский контингент будет введен в страну.