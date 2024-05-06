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Папа Римский поедет на конференцию в Швейцарию, если Россию пригласят

06 мая 2024 06:30
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Папа Римский Франциск дал согласие на участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, но только в том случае, если туда будет приглашена Россия. Об этом пишет РИА Новости.

Конференция, организуемая Швейцарией, состоится 15-16 июня в окрестностях Люцерна. Однако Россия не собирается участвовать в этом мероприятии, считая это попыткой предъявить Москве ультиматум.

Министр обороны РФ Сергей Лавров подчеркнул, что ряд стран собираются посетить эту конференцию, чтобы показать всю бессмысленность подобного мероприятия без участия России.

# Международная политика

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