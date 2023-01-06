Правительство Эстонии выделит почти миллион евро на снос советских памятников

Новости Эстонии. Правительство Эстонии решило профинансировать снос советских памятников. Как стало известно, на эти цели оно решило выделить ни много ни мало – почти миллион евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти деньги пойдут на слом, вывоз остатков мемориалов и зачистку территории. Не забыты и те, кто составляет список памятников, подлежащих уничтожению. На покрытие расходов так называемых рабочих групп и премии их участникам выделено 60 тысяч евро. Они насчитали в стране 244 подлежащих сносу или замене мемориалов, 56 из них уже демонтированы.