Прямой эфир

Правительство Эстонии выделит почти миллион евро на снос советских памятников

06 января 2023 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. Правительство Эстонии решило профинансировать снос советских памятников. Как стало известно, на эти цели оно решило выделить ни много ни мало – почти миллион евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Эстонии выделит почти миллион евро на снос советских памятников-1

Эти деньги пойдут на слом, вывоз остатков мемориалов и зачистку территории. Не забыты и те, кто составляет список памятников, подлежащих уничтожению. На покрытие расходов так называемых рабочих групп и премии их участникам выделено 60 тысяч евро. Они насчитали в стране 244 подлежащих сносу или замене мемориалов, 56 из них уже демонтированы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Памятники # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МВД Латвии предложило продлить режим ЧС на границе с Беларусью
06 января 2023 11:19

МВД Латвии предложило продлить режим ЧС на границе с Беларусью

Французские профсоюзы планируют начать масштабные акции протеста
06 января 2023 11:16

Французские профсоюзы планируют начать масштабные акции протеста

Маленькие магазины могут исчезнуть в Польше из-за конкуренции с гипермаркетами и инфляции
06 января 2023 08:29

Маленькие магазины могут исчезнуть в Польше из-за конкуренции с гипермаркетами и инфляции