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МВД Латвии предложило продлить режим ЧС на границе с Беларусью

06 января 2023 11:19
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Латвия может продлить режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким предложением, а если точнее, с требованием к правительству обратилось МВД страны.

МВД Латвии предложило продлить режим ЧС на границе с Беларусью-1

Его срок заканчивается 10 февраля, в Министерстве внутренних дел считают, что его необходимо продлить как минимум еще на три месяца. Режим ЧС позволяет пограничникам применять как физическую силу, так и разные спецсредства, чтобы заставить мигранта вернуться обратно. Вот эта часть, похоже, очень нравится МВД. Министерство просит внести поправки в законодательство, которые точно определят, до каких пор можно расширить границы применения пограничниками грубой силы против беженцев.

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# Беларусь-Латвия # Фотофакт

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