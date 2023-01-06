МВД Латвии предложило продлить режим ЧС на границе с Беларусью

Латвия может продлить режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким предложением, а если точнее, с требованием к правительству обратилось МВД страны.

Его срок заканчивается 10 февраля, в Министерстве внутренних дел считают, что его необходимо продлить как минимум еще на три месяца. Режим ЧС позволяет пограничникам применять как физическую силу, так и разные спецсредства, чтобы заставить мигранта вернуться обратно. Вот эта часть, похоже, очень нравится МВД. Министерство просит внести поправки в законодательство, которые точно определят, до каких пор можно расширить границы применения пограничниками грубой силы против беженцев.