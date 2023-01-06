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Французские профсоюзы планируют начать масштабные акции протеста

06 января 2023 11:16
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Новости Франции. Во Франции пройдут масштабные акции протеста. Об этом заявили руководители крупнейших профсоюзов страны после переговоров с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские профсоюзы планируют начать масштабные акции протеста-1

По их словам, они уже готовят массовые демонстрации с требованием пересмотреть пенсионную реформу, которая предусматривает повышение возраста выхода на заслуженный отдых. О поддержке протестов заявили и другие общественно-политические объединения, в частности знаменитые «Желтые жилеты». Уже 7 января они планируют вывести своих сторонников на улицы Парижа. Активисты грозятся повторить кампанию, когда четыре года назад во Франции еженедельно проходили акции протеста, некоторые из них сопровождались беспорядками и столкновением с полицией.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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