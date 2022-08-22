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Правительство Британии решило поощрять экономных граждан деньгами

22 августа 2022 15:55
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Новости Великобритании. В Британии будут материально поощрять тех, кто начнет экономить электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Британии решило поощрять экономных граждан деньгами-1

Правительство, убедившись, что одних призывов недостаточно, а эффективности от них и того меньше, решило стимулировать граждан Королевства самым действенным способом – деньгами. Если в пиковое время нагрузки, а именно с 17:00 до 20:00, в домах и квартирах не будут работать стиральные машины, духовки и прочие энергоемкие электроприборы, то их хозяева получат бонус – 6 фунтов (чуть более 7 долларов) за каждый сэкономленный киловатт-час.

Такую схему планируют внедрить уже в октябре. Возможно, что желающих отказаться от части благ цивилизации будет довольно много. И не только из-за желания подзаработать, сколько от невозможности оплачивать потяжелевшие счета за электроэнергию.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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