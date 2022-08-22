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МИД Польши выступил за отказ от евро в пользу национальных валют

22 августа 2022 14:17
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Империализм и экономический кризис. Европейский союз нуждается в срочном реформировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел Польши.

МИД Польши выступил за отказ от евро в пользу национальных валют-1

По словам политика, сейчас судьбу сообщества во многом решают Берлин и Париж, в то время как более 20 других государств зачастую лишены права голоса. Как считает глава ведомства, Евросоюзу не хватает равенства и одинаковых возможностей. Глава польского МИД заявил, что страны ЕС должны получить право отказаться от евро и вернуться к использованию национальных валют. По мнению многих аналитиков, в сложившейся ситуации использование евро ведет к экономическому ухудшению. За последние месяцы валюта сильно обесценилась. 22 августа на биржах курс евро снова опустился ниже курса доллара.

# Экономический кризис # Збигнев Рау # Фотофакт

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