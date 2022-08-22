МИД Польши выступил за отказ от евро в пользу национальных валют

По словам политика, сейчас судьбу сообщества во многом решают Берлин и Париж, в то время как более 20 других государств зачастую лишены права голоса. Как считает глава ведомства, Евросоюзу не хватает равенства и одинаковых возможностей. Глава польского МИД заявил, что страны ЕС должны получить право отказаться от евро и вернуться к использованию национальных валют. По мнению многих аналитиков, в сложившейся ситуации использование евро ведет к экономическому ухудшению. За последние месяцы валюта сильно обесценилась. 22 августа на биржах курс евро снова опустился ниже курса доллара.