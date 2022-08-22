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Граждане Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается, а эксперты говорят, что будет только хуже

22 августа 2022 15:53
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Новости Литвы. Среди граждан Литвы растут пессимистические настроения. Согласно опросу, проведенному крупной литовской компанией социсследований, 7 из 10 литовцев считают, что ситуация в республике ухудшается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается, а эксперты говорят, что будет только хуже-1

По крайней мере в этом уверены более 70 % опрошенных. Неверие в то, что в ближайшее время уровень жизни повысится, а цены снизятся, вызвано непрекращающимся ростом инфляции, которая превысила 20 %. Их пессимизм поддерживают и финансовые аналитики. По мнению экспертов, в стране нет никаких предпосылок для прекращения роста цен. Но на этом плохие новости для жителей Литвы не заканчиваются. В стране будет расти разрыв между зарплатами и ростом инфляции. То есть доходы литовцев будут падать и дальше. Урезание заработной платы грозит сферам обрабатывающей и транспортной промышленности, розничной торговле и сектору услуг.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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