Граждане Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается, а эксперты говорят, что будет только хуже

По крайней мере в этом уверены более 70 % опрошенных. Неверие в то, что в ближайшее время уровень жизни повысится, а цены снизятся, вызвано непрекращающимся ростом инфляции, которая превысила 20 %. Их пессимизм поддерживают и финансовые аналитики. По мнению экспертов, в стране нет никаких предпосылок для прекращения роста цен. Но на этом плохие новости для жителей Литвы не заканчиваются. В стране будет расти разрыв между зарплатами и ростом инфляции. То есть доходы литовцев будут падать и дальше. Урезание заработной платы грозит сферам обрабатывающей и транспортной промышленности, розничной торговле и сектору услуг.