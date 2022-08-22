В Бразилии из-за погоды неурожай кофе – цены на напиток взлетят в несколько раз

Новости Бразилии. Плохая погода в Бразилии может стать настоящей проблемой для любителей кофе. Местные фермеры жалуются на неурожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сократился наполовину. А на мировой экспорт пойдет всего лишь 35 миллионов мешков вместо 70 миллионов.

На фоне уже существующего дефицита кофе на рынке через три месяца стоимость продукта может взлететь в несколько раз. Кроме того, как заявили в Международной организации кофе, мировое потребление будет опережать производство и в 2023 году. При этом запасы находятся на самом низком уровне.