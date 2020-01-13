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Фото пожарных появились на здании сиднейской оперы

13 января 2020 14:40
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Новости Австралии. Опера австралийского Сиднея поблагодарила пожарных, которые борются с лесными пожарами в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото пожарных появились на здании сиднейской оперы-1

Накануне на здании появились проекции изображений аварийных бригад и добровольцев, принимавших участие в тушении возгораний. В том числе и фото тех, кто отдал жизнь, сражаясь с огненной стихией.

Фото пожарных появились на здании сиднейской оперы-4

С лета в пламени погибли не менее 28 человек и около миллиарда животных. Огнём уничтожено уже более 8 миллионов гектаров леса, сгорело свыше 2 тысяч зданий. В марте сиднейская опера планирует стать одним из организаторов сбора средств в помощь общин, пострадавших от пожаров.

Фото пожарных появились на здании сиднейской оперы-7

# Пожар # Фотофакт

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