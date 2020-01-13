Фото пожарных появились на здании сиднейской оперы

Новости Австралии. Опера австралийского Сиднея поблагодарила пожарных, которые борются с лесными пожарами в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на здании появились проекции изображений аварийных бригад и добровольцев, принимавших участие в тушении возгораний. В том числе и фото тех, кто отдал жизнь, сражаясь с огненной стихией.