Фото пожарных появились на здании сиднейской оперы

Новости Австралии. Опера австралийского Сиднея поблагодарила пожарных, которые борются с лесными пожарами в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Опера австралийского Сиднея поблагодарила пожарных, которые борются с лесными пожарами в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне на здании появились проекции изображений аварийных бригад и добровольцев, принимавших участие в тушении возгораний. В том числе и фото тех, кто отдал жизнь, сражаясь с огненной стихией.
С лета в пламени погибли не менее 28 человек и около миллиарда животных. Огнём уничтожено уже более 8 миллионов гектаров леса, сгорело свыше 2 тысяч зданий. В марте сиднейская опера планирует стать одним из организаторов сбора средств в помощь общин, пострадавших от пожаров.