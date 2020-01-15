В Пакистане людей завалило снегом в собственных домах

Новости Пакистана. Число жертв непогоды в Пакистане приближается к сотне. Более 50 человек – в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в регионе Азад Кашмир, где произошли сходы лавин и оползни. За ним следует провинция Белуджистан. Люди гибли в своих домах, крыши которых не выдерживали тяжести снега.