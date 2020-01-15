В Японии мужчина-министр собирается уйти в декрет

Новости Японии. Впервые в истории: японский министр окружающей среды намерен уйти в декрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом месяце мужчина впервые станет отцом. В общей сложности за три месяца, министр возьмёт около двух недель отпуска по уходу за ребёнком. В основном он будет формироваться за счет более короткого рабочего дня и удаленной работы.