В Японии мужчина-министр собирается уйти в декрет
Новости Японии. Впервые в истории: японский министр окружающей среды намерен уйти в декрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом месяце мужчина впервые станет отцом. В общей сложности за три месяца, министр возьмёт около двух недель отпуска по уходу за ребёнком. В основном он будет формироваться за счет более короткого рабочего дня и удаленной работы.
Чтобы его уход не навредил работе, чиновник намерен часто использовать формат видеосовещаний и общения с сотрудниками по электронной почте. Стоит отметить, официально отпуска по уходу за ребенком в Японии разрешены для обоих родителей, но мужчины своим правом практически не пользуются.
В основном это связано с психологией – им неловко перекладывать часть своей работы на плечи сослуживцев.