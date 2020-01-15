Нечем дышать. Уровень загрязнения воздуха в Будапеште превышает допустимую норму

Новости Венгрии. Жители Будапешта задыхаются от смога. Уже пятый день уровень загрязнения воздуха в столице Венгрии превышает допустимую норму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ждать улучшения ситуации в ближайшее время не приходится из-за отсутствия ветра. Подобная картина наблюдается и в других городах страны. Основная причина возникновения смога – дым из труб. Власти просят местных жителей воздержаться от использования ископаемого топлива, особенно твёрдого и масляного. А водителям рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу.