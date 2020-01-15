Прямой эфир

Нечем дышать. Уровень загрязнения воздуха в Будапеште превышает допустимую норму

15 января 2020 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венгрии. Жители Будапешта задыхаются от смога. Уже пятый день уровень загрязнения воздуха в столице Венгрии превышает допустимую норму,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Нечем дышать. Уровень загрязнения воздуха в Будапеште превышает допустимую норму -1

Ждать улучшения ситуации в ближайшее время не приходится из-за отсутствия ветра. Подобная картина наблюдается и в других городах страны. Основная причина возникновения смога – дым из труб. Власти просят местных жителей воздержаться от использования ископаемого топлива, особенно твёрдого и масляного. А водителям рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Нечем дышать. Уровень загрязнения воздуха в Будапеште превышает допустимую норму -4

Проблема загрязнения воздуха остро стоит в Венгрии: ежегодно от различных болезней дыхательных путей в стране умирают около 10 тысяч человек.

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пакистане людей завалило снегом в собственных домах
15 января 2020 12:21

В Пакистане людей завалило снегом в собственных домах

Сыр мог стать причиной массового отравления в детском саду Мексики
15 января 2020 09:51

Сыр мог стать причиной массового отравления в детском саду Мексики

В Исландии в аэропорту из-за шторма оказались заблокированы около 4 тысяч человек
15 января 2020 09:45

В Исландии в аэропорту из-за шторма оказались заблокированы около 4 тысяч человек