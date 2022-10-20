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Премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке

20 октября 2022 13:30
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Новости Великобритании. Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании, но продолжит возглавлять кабмин, пока не будет найден преемник на эту должность. Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке-1

Трасс возглавляла правительство более месяца и за это короткое время неоднократно подвергалась критике. В частности, опасения вызвал ее план поддержки экономики. Для его реализации Трасс предложила увеличить размер госдолга. После этого объявления рухнул курс национальной валюты, по Британии прокатилась волна протестов. А популярность Лиз Трасс стала стремительно падать. Рейтинги опустились ниже показателей экс-премьера Бориса Джонсона перед отставкой.

# Международная политика # Лиз Трасс # Новости Великобритании # Фотофакт

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