Премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке

Новости Великобритании. Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании, но продолжит возглавлять кабмин, пока не будет найден преемник на эту должность. Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трасс возглавляла правительство более месяца и за это короткое время неоднократно подвергалась критике. В частности, опасения вызвал ее план поддержки экономики. Для его реализации Трасс предложила увеличить размер госдолга. После этого объявления рухнул курс национальной валюты, по Британии прокатилась волна протестов. А популярность Лиз Трасс стала стремительно падать. Рейтинги опустились ниже показателей экс-премьера Бориса Джонсона перед отставкой.