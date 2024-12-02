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Brain rot. Оксфордский словарь объявил слово 2024 года

02 декабря 2024 09:58
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Оксфордский словарь английского языка выбрал слово «brain rot» (разложение мозга) в качестве слова года по результатам общественного голосования. Об этом пишет РИА Новости.

Термин обозначает ухудшение психического состояния из-за неумеренного потребления тривиального онлайн-контента. За год частота употребления этого выражения увеличилась на 230 %. В голосовании приняли участи более 37 тысяч человек.

В шорт-лист также вошли такие слова, как «demure», «dynamic pricing», «lor», «romance» и «slop». В 2023 году словом года станет «режим гоблина», означающий стиль поведения, основанный на потакании желаниям и отрицании социальных норм.

# калейдоскоп

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