На Родосе из-за сильного лесного пожара эвакуировали жителей

Новости Греции. Сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь быстро распространился, постоянно меняя направление из-за сильного ветра.

Вследствие пожара и действий по его ликвидации почти весь Родос оставался без электричества и воды в течение нескольких часов. Жителям ближайших сел было приказано эвакуироваться. Удалось предотвратить и возгорание в Долине бабочек – популярном среди туристов и редчайшим в Европе природном заповеднике.

Основная борьба с огнем, помимо Родоса, шла и на полуострове Пелопоннес на юге страны. Эвакуированы близлежащие к очагам возгорания населенные пункты, а также детские лагеря.