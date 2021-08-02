Прямой эфир

На Родосе из-за сильного лесного пожара эвакуировали жителей

02 августа 2021 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь быстро распространился, постоянно меняя направление из-за сильного ветра.

На Родосе из-за сильного лесного пожара эвакуировали жителей-1

Вследствие пожара и действий по его ликвидации почти весь Родос оставался без электричества и воды в течение нескольких часов. Жителям ближайших сел было приказано эвакуироваться. Удалось предотвратить и возгорание в Долине бабочек – популярном среди туристов и редчайшим в Европе природном заповеднике.

На Родосе из-за сильного лесного пожара эвакуировали жителей-4

Основная борьба с огнем, помимо Родоса, шла и на полуострове Пелопоннес на юге страны. Эвакуированы близлежащие к очагам возгорания населенные пункты, а также детские лагеря.

На Родосе из-за сильного лесного пожара эвакуировали жителей-7

Перекрыто движение на основной автомагистрали полуострова. С огнем борются около 300 пожарных и авиатехника. За медицинской помощью обратились 15 человек.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, задержали около 600 человек
02 августа 2021 10:11

В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, задержали около 600 человек

15 раненых и трое погибших. В Нью-Йорке мужчины в масках стреляли по людям
02 августа 2021 09:46

15 раненых и трое погибших. В Нью-Йорке мужчины в масках стреляли по людям

Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?
02 августа 2021 06:38

Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?