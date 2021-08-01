Белорусское посольство рекомендует не посещать районы Турции с лесными пожарами

Новости Турции. Посольство Беларуси рекомендует воздержаться от посещения районов Турции с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ими охвачено Средиземноморское побережье. На популярных курортах туристов просят не покидать гостиницы, всегда иметь при себе документы и заряженные телефоны.