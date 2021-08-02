В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, задержали около 600 человек

Новости Германии. В Берлине на акциях ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны около 600 человек.

Несмотря на запрет городских властей, прошли многочисленные протесты в разных частях города против ограничительных мер из-за пандемии. Полиция перекрывала площади и улицы, чтобы не дать протестующим собраться.

На уже начавшихся акциях происходили точечные задержания. Участники акций пытались прорваться через полицейские ограждения. После этого демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, при этом сотни человек находились на проезжей части.