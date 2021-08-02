Прямой эфир

В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, задержали около 600 человек

02 августа 2021 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Берлине на акциях ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны около 600 человек.

В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, задержали около 600 человек -1

Несмотря на запрет городских властей, прошли многочисленные протесты в разных частях города против ограничительных мер из-за пандемии. Полиция перекрывала площади и улицы, чтобы не дать протестующим собраться.

На уже начавшихся акциях происходили точечные задержания. Участники акций пытались прорваться через полицейские ограждения. После этого демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, при этом сотни человек находились на проезжей части.

В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, задержали около 600 человек -4

На улицы вышли более 5 000 человек. Сотрудникам полиции пришлось применить во время задержаний слезоточивый газ.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 раненых и трое погибших. В Нью-Йорке мужчины в масках стреляли по людям
02 августа 2021 09:46

15 раненых и трое погибших. В Нью-Йорке мужчины в масках стреляли по людям

Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?
02 августа 2021 06:38

Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?

В мексиканском зоопарке показали новорождённого бегемотика. Он гуляет с мамой
01 августа 2021 12:30

В мексиканском зоопарке показали новорождённого бегемотика. Он гуляет с мамой