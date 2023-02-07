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Пожары из-за сильной жары в Чили признали самыми смертоносными в истории страны

07 февраля 2023 20:03
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Новости Чили. Страна борется с пожарами из-за сильной жары. Они уже признаны самыми смертоносными в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары из-за сильной жары в Чили признали самыми смертоносными в истории страны-1

В некоторых районах огонь уже потушен, там начинаются разборы завалов. От обломков освобождают в первую очередь дороги, чтобы не мешать проезду транспорта. Однако на этом борьба спасателей с огнем не закончена: почти 300 активных пожаров еще предстоит потушить. Всего пламя охватило порядка 270 тысяч гектаров. И по заявлению властей, жаркая и сухая погода сохранится как минимум до конца недели. А значит, риск новых пожаров остается.

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# Пожары # Новости Чили # Фотофакт

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