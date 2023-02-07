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Оползни в Перу полностью разрушили более 200 домов

07 февраля 2023 20:01
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Новости Перу. По меньшей мере 40 человек стали жертвами оползней в Перу, не менее 20 получили травмы. Трагедия произошла в провинции Камана на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оползни в Перу полностью разрушили более 200 домов-1

В выходные в районе прошли сильные дожди, которые и вызвали оползни. В результате удара стихии пострадали несколько населенных пунктов. По официальным данным, повреждены более тысячи домов, около 200 полностью разрушены.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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