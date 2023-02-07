Оползни в Перу полностью разрушили более 200 домов

Новости Перу. По меньшей мере 40 человек стали жертвами оползней в Перу, не менее 20 получили травмы. Трагедия произошла в провинции Камана на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выходные в районе прошли сильные дожди, которые и вызвали оползни. В результате удара стихии пострадали несколько населенных пунктов. По официальным данным, повреждены более тысячи домов, около 200 полностью разрушены.