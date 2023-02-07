Жители Бельгии недовольны счетами за электричество – в год выходит 2000 евро

Новости Бельгии. Жители Бельгии расстроены из-за коммунальных счетов. Цены на электроэнергию в стране по-прежнему находятся на предельно высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с чем эксперты делают неутешительные экономические прогнозы. По их мнению, в течение 2023 года среднее бельгийское домохозяйство заплатит за электроэнергию в районе 2 000 евро. Это примерно на 500 евро больше, чем в Нидерландах, Германии и Франции. В Бельгии относительно плохая степень изоляции домов, поэтому, чтобы поддерживать нормальную температуру, жители вынуждены потреблять больше энергии, чем в среднем по Европе.