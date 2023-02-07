Прямой эфир

Жители Бельгии недовольны счетами за электричество – в год выходит 2000 евро

07 февраля 2023 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Жители Бельгии расстроены из-за коммунальных счетов. Цены на электроэнергию в стране по-прежнему находятся на предельно высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Бельгии недовольны счетами за электричество – в год выходит 2000 евро-1

В связи с чем эксперты делают неутешительные экономические прогнозы. По их мнению, в течение 2023 года среднее бельгийское домохозяйство заплатит за электроэнергию в районе 2 000 евро. Это примерно на 500 евро больше, чем в Нидерландах, Германии и Франции. В Бельгии относительно плохая степень изоляции домов, поэтому, чтобы поддерживать нормальную температуру, жители вынуждены потреблять больше энергии, чем в среднем по Европе.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Кризис в ЕС # Новости Бельгии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протестующих медиков в Великобритании не устроили результаты переговоров с министром здравоохранения
07 февраля 2023 19:57

Протестующих медиков в Великобритании не устроили результаты переговоров с министром здравоохранения

Премьер-министр Франции предложила смягчить пенсионную реформу, чтобы успокоить протестующих
07 февраля 2023 19:55

Премьер-министр Франции предложила смягчить пенсионную реформу, чтобы успокоить протестующих

В Мехико открыли выставку, посвящённую аксолотлю. Эти земноводные могут регенерировать кожу и кости
07 февраля 2023 12:31

В Мехико открыли выставку, посвящённую аксолотлю. Эти земноводные могут регенерировать кожу и кости