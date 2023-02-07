Протестующих медиков в Великобритании не устроили результаты переговоров с министром здравоохранения

Новости Великобритании. Очередной раунд забастовок ожидает Британию. Медсестры по всей стране снова призывают к повышению заработной платы в связи с растущим уровнем инфляции в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С плакатами и транспарантами акцию участники начали перед больницей в центре Лондона, позже пройдя по главным улицам британской столицы. Ожидается, что вскоре к стачкам присоединятся и сотрудники скорой помощи. Тем временем министр здравоохранения Британии отчитался о проведении конструктивных переговоров с профсоюзами, однако протестующие его мнение не разделяют. Активистов результаты переговоров не устроили, поэтому говорить о завершении забастовок в Королевстве пока рано.