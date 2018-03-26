Пожарную сигнализацию при возгорании в ТЦ в Кемерово отключил охранник. Новые подробности трагедии

Новости России. Трагедию в Кемерово обсудят 26 марта на заседании совета Госдумы. МЧС России официально подтвердило гибель 64 человек при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди погибших – 9 детей. Обновилась информация и о пропавших без вести. В этом списке – 59 человек, в том числе 41 ребенок.

Возгорание полностью ликвидировано. В здании торгового центра продолжают работать сотни специалистов и единиц техники. Ситуацию осложняют сразу несколько факторов: во-первых, помещения сильно задымлены. Во-вторых, аварийная конструкция может обрушиться в любой момент. Спасатели разбирают завалы с риском для жизни. Самый крупный пожар в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

Родственники обзванивают больницы и морги в поисках хоть какой-то информации о родных — на горячую линию МЧС поступило уже более 300 звонков. Жители Кемерово выстраиваются в очередь для сдачи донорской крови пострадавшим. Этой девушке повезло: она ушла из торгового центра раньше, чем планировала. А вот друзья остались.



Ушла вовремя, там знакомые остались, у знакомых там дети. До сих пор без вести пропавшими считаются.

Пожар в торговом центре начался 25 марта в 16 часов дня. Огонь вспыхнул, на четвёртом этаже, где была расположена детская комната и несколько кинозалов. Уже через несколько минут началась паника. «Они начали убегать, их не пропускали». Очевидцы пожара в торговом центре в Кемерово