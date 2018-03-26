В Вашингтоне самолёт совершил экстренную посадку из-за дыма на борту

Новости США. 25 марта самолёт авиакомпании Air Canada был вынужден совершить экстренную посадку в Вашингтоне из-за дыма на борту.

Как сообщает CBC, самолёт направлялся в Национальный аэропорт Рональда Рейгана. Один из капитанов заметил дым в кабине пилота. Было принято решение посадить воздушное судно в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

«Мы почувствовали лёгкий запах гари, но в салоне не было ни дыма, ни огня. Бортпроводницы сказали, что мы будем совершать аварийную посадку, после которой нас ждёт ряд процедур. Пассажиры спокойно восприняли их слова», – рассказал один из находившихся на борту.

«У бортпроводников были встревоженные лица. Затем нам сказали, что самолёт собирается совершить аварийную посадку. Это самое страшное событие из всех, с которыми я сталкивался», – прокомментировал произошедшее другой пассажир.

После приземления самолёта людей эвакуировали. Никто из 63 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал.

«Это была самая организованная эвакуация, что я когда-либо видел», – сообщил пожарный.

Всего на аварийную посадку ушло около 15 минут. Причина возникновения дыма выясняется. Временно закрыта одна взлётно-посадочная полоса, аэропорт работает в обычном режиме.

Зимой 2018 года в Финляндии самолёт совершил экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя.