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В Вашингтоне самолёт совершил экстренную посадку из-за дыма на борту

26 марта 2018 14:13
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Новости США. 25 марта самолёт авиакомпании Air Canada был вынужден совершить экстренную посадку в Вашингтоне из-за дыма на борту.  

Как сообщает CBC, самолёт направлялся в Национальный аэропорт Рональда Рейгана. Один из капитанов заметил дым в кабине пилота. Было принято решение посадить воздушное судно в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса.  

«Мы почувствовали лёгкий запах гари, но в салоне не было ни дыма, ни огня. Бортпроводницы сказали, что мы будем совершать аварийную посадку, после которой нас ждёт ряд процедур. Пассажиры спокойно восприняли их слова», – рассказал один из находившихся на борту.  

«У бортпроводников были встревоженные лица. Затем нам сказали, что самолёт собирается совершить аварийную посадку. Это самое страшное событие из всех, с которыми я сталкивался», – прокомментировал произошедшее другой пассажир.  

После приземления самолёта людей эвакуировали. Никто из 63 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал.  

«Это была самая организованная эвакуация, что я когда-либо видел», – сообщил пожарный.  

Всего на аварийную посадку ушло около 15 минут. Причина возникновения дыма выясняется. Временно закрыта одна взлётно-посадочная полоса, аэропорт работает в обычном режиме.  

Зимой 2018 года в Финляндии самолёт совершил экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя.  

«Было много криков» (подробности здесь).  

# Самолет

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