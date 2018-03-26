На 63 году жизни скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди

Новости России. В Москве на 63 году жизни скончался основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. О том, что мужчины не стало, сообщает «Московский комсомолец».

По сведениям российских изданий, Мавроди госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова. Скорую вызвал случайный прохожий. Мужчина жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди доставили в 67-ю городскую больницу. Утром 26 марта пациент скончался. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Сергей Мавроди известен как основатель финансовой пирамиды «МММ» в 1989 году, из-за которой пострадали от 10 до 15 млн человек.