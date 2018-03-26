«Они начали убегать, их не пропускали». Очевидцы пожара в торговом центре в Кемерово

Новости России. МЧС России официально подтвердило гибель 64 человек при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди погибших – 9 детей. Обновилась информация и о пропавших без вести. В этом списке – 59 человек, в том числе 41 ребенок. Следователи работают с родственниками жертв, процедура опознания продолжается. 12 пострадавших с тяжёлыми травмами остаются в больнице. В знак поддержки и соболезнования родным и близким всех трагически погибших на ближайшие три дня развлекательные мероприятия во всех муниципальных культурных центрах Кемерово отменены. Самый крупный пожар в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

Из вентиляционных шахт здания вновь поднимается дым. С риском для жизни пожарные пытаются потушить пламя. Поисковые работы на время приостановлены. По последним данным, специалисты обследовали уже 100% помещений, однако десятки посетителей ещё не обнаружены. Тем временем, очевидцы сообщают шокирующие подробности происшедшего. Очевидцы пожара:

Решили пойти, как обычно, поиграть на 4-й этаж. Там такой огонь встретил, дым, пожар. Они начали убегать их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону»

Мы сидели в кинотеатре на 4-м этаже. Просто забежала женщина и закричала, что надо бежать. Все бежали. К столь многочисленным жертвам мог привести непрофессионализм сотрудников ТЦ. Кроме того, возникают вопросы и о техническом состоянии противопожарной системы. Следователи проверяют разные версии. 53 человека погибли в торговом центре в Кемерово. Кто ответит за произошедшее?

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:

Следствие даст правовую оценку действиям или бездействию всех должностных лиц.

Более 60 психологов МЧС России и других оперативных служб оказывают помощь и поддержку близким погибших, пострадавших и без вести пропавших при пожаре. Жители Кемерово выстраиваются в очередь для сдачи донорской крови. К месту трагедии люди несут цветы и свечи. По факту ЧП сразу по нескольким статьям возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Главное следственное управление России. Группа московских экспертов работает на месте.

Светлана Петренко:

Допрашиваются свидетели, очевидцы происшедшего и потерпевшие, назначаются судебные экспертизы. Уже задержано и допрошено 4 подозреваемых. В их числе руководитель управляющей компании, обслуживающей здание торгового центра, а также арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.