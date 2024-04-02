Пожар в многоэтажном доме в Стамбуле унёс жизни 29 человек

В Стамбуле не менее 29 человек погибли в результате пожара в многоэтажном доме. В основном это строители, которые проводили ремонтные работы в здании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, огонь сначала охватил ночной клуб, расположенный на нижнем этаже, а после перекинулся на остальные помещения. Окончательное заключение о причинах ЧП предоставят эксперты. Главная прокуратура города уже начала судебное расследование по факту случившегося. Выдан приказ о задержании пяти подозреваемых. К этой минуте огонь потушен. На его ликвидацию были брошены силы свыше 80 спасателей. На месте до сих пор работают бригады пожарных, медиков и полицейских.