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Пожар в многоэтажном доме в Стамбуле унёс жизни 29 человек

02 апреля 2024 20:09
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В Стамбуле не менее 29 человек погибли в результате пожара в многоэтажном доме. В основном это строители, которые проводили ремонтные работы в здании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в многоэтажном доме в Стамбуле унёс жизни 29 человек-1

Предположительно, огонь сначала охватил ночной клуб, расположенный на нижнем этаже, а после перекинулся на остальные помещения. Окончательное заключение о причинах ЧП предоставят эксперты. Главная прокуратура города уже начала судебное расследование по факту случившегося. Выдан приказ о задержании пяти подозреваемых. К этой минуте огонь потушен. На его ликвидацию были брошены силы свыше 80 спасателей. На месте до сих пор работают бригады пожарных, медиков и полицейских.

# Пожар # Новости Турции

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