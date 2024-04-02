В МИД Беларуси прокомментировали удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Беларусь считает совершенно недопустимыми любые посягательства на дипломатические объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями. Об этом заявили в МИД нашей страны, комментируя удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный прецедент не только является явным нарушением международного права, но и подрывает основу и дух современных международных отношений, подчеркнули в ведомстве. Действия Израиля осудили в МИД России и ряде других стран. Продемонстрировать серьезный ответ мировое сообщество призвали в Иране. Посольство этой страны пострадало при атаке. Семь человек погибли. Здание полностью разрушено. В самой Сирии произошедшее назвали террористическим нападением. Израиль нанес удар по диппредставительству Ирана в Сирии. Подробности.