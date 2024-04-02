Наши западные соседи тем временем еще сильнее увязли в экономических проблемах. Дефицит бюджета Польши превысил 5 % ВВП. При этом в Евросоюзе допустимыми считаются всего 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь ЕС может потребовать от Варшавы корректировки расходов. В случае отказа придется уплатить штраф. Но Польше не привыкать. Ранее Евросоюз уже возлагал на нее финансовые обязательства. Отметим, что в печальном – с экономической точки зрения – положении Польша оказалась из-за собственного правительства. Чересчур много средств направляется на оборону, а проблемы местных жителей уходят на второй план. Но не все готовы мириться с такой политикой властей. Местные аграрии вновь заблокировали КПП на границе с Украиной и анонсировали новые забастовки. Они начнутся уже послезавтра, 4 апреля. Требования аграриев не меняются: они выступают против импорта украинской сельхозпродукции.