В результате стрельбы в финской школе погиб ребенок

В результате стрельбы в финской школе Виертола в городе Вантаа (Финляндия) один учащийся погиб и двое серьезно ранены, сообщили в полиции. Об этом пишет РИА Новости.

Подозреваемого, также малолетнего, задержали с огнестрельным оружием. Все участники инцидента – 12-летние ученики школы.

Такие случаи в Финляндии редки. В 2007 и 2008 годах произошло два аналогичных инцидента, в которых школьник и студент убили соответственно восемь и десять человек, а потом покончили с собой.

После этих происшествий финские органы власти усилили законодательство об оружии. Сейчас владеть огнестрельным оружием разрешено только тем взрослым, кто не менее года состоит в стрелковом клубе и прошел медицинский осмотр, подтвердивший отсутствие психических заболеваний.