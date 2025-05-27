Султан Сулейман. Актер из сериала «Великолепный век» получил тюремный срок

Актер Халит Эргенч, получивший известность по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», был приговорен к тюремному заключению сроком на два года и три месяца за дачу лжесвидетельства. Об этом пишет РИА Новости.

С учетом его примерного поведения срок был сокращен до одного года и десяти с половиной месяцев.

Процесс связан с протестами в парке Гези в Стамбуле в 2013 году, где акции против вырубки зеленого массива переросли в массовые демонстрации против курса премьер-министра Эрдогана. В ходе беспорядков погибли пять человек.