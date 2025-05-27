Российская ПВО за ночь уничтожила 99 украинских БПЛА над семью регионами РФ

В семи российских регионах за ночь силы ПВО сбили 99 украинских дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Наибольшее их количество было ликвидировано в Белгородской области – 56 беспилотников. В Воронежской области сбито 25 беспилотников, во Владимирской – семь, в Калужской – пять, в Тульской – четыре, в Ростовской и Липецкой – по одному.

ВСУ постоянно атакуют приграничные и центральные регионы с помощью дронов, но ПВО их успешно перехватывает. В ряде областей продолжается режим контртеррористической операции.