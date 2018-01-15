Во Флориде девушки устроили заплыв, чтобы попасть в ряды русалок

Новости США. Во Флориде даже непривычно холодная для этого теплолюбивого края погода не помешала сотням девушек устроить заплыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Во Флориде даже непривычно холодная для этого теплолюбивого края погода не помешала сотням девушек устроить заплыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все ради одной единственной цели – попасть в ряды русалок из знаменитого шоу в Спринг-Хилл.
Местный парк развлечений объявил редкий конкурс на вакантные места. Выступление девушек с хвостами считается местной изюминкой.
Первые спектакли устраивали еще в 40-х годах прошлого века. И до сих пор туристы считают для себя обязательным посмотреть на подводное шоу морских богинь Флориды.