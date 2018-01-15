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Женщина погибла от упавшего камня. Мощное землетрясение в Перу

15 января 2018 07:14
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Новости Перу. У побережья Перу произошло мощное землетрясение магнитудой более 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина погибла от упавшего камня. Мощное землетрясение в Перу-1

Женщина погибла от упавшего камня. Мощное землетрясение в Перу-3

Стихийное бедствие унесло жизни нескольких человек. В частности, пожилая женщина погибла от упавшего на нее камня. Пострадали десятки местных жителей. Эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели.

Сразу же после ЧП была объявлена угроза цунами, однако позже ее отменили.

# Землетрясение # Фотофакт

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