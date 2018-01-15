Женщина погибла от упавшего камня. Мощное землетрясение в Перу

Новости Перу. У побережья Перу произошло мощное землетрясение магнитудой более 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихийное бедствие унесло жизни нескольких человек. В частности, пожилая женщина погибла от упавшего на нее камня. Пострадали десятки местных жителей. Эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели.

Сразу же после ЧП была объявлена угроза цунами, однако позже ее отменили.