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На Филиппинах проснулся вулкан Майонг. Эвакуированы жители нескольких деревень из-за угрозы извержения магмы

15 января 2018 07:08
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Новости Филиппин. На Филиппинах проснулся вулкан Майонг – один из самых активных на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах проснулся вулкан Майонг. Эвакуированы жители нескольких деревень из-за угрозы извержения магмы-1

Сейчас исполин выбрасывает пепел и камни. Но специалисты не исключают, что в ближайшее время возможны извержения магмы. Из-за чрезмерной активности вулкана в провинции Албай объявлен второй уровень опасности.

На Филиппинах проснулся вулкан Майонг. Эвакуированы жители нескольких деревень из-за угрозы извержения магмы-4

Жителей нескольких деревень, расположенных у Майонга, эвакуировали в безопасные места.

# Фотофакт # Извержение вулкана

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