На Филиппинах проснулся вулкан Майонг. Эвакуированы жители нескольких деревень из-за угрозы извержения магмы

Новости Филиппин. На Филиппинах проснулся вулкан Майонг – один из самых активных на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас исполин выбрасывает пепел и камни. Но специалисты не исключают, что в ближайшее время возможны извержения магмы. Из-за чрезмерной активности вулкана в провинции Албай объявлен второй уровень опасности.