Подростки в Перми устроили поножовщину в школе: 12 человек госпитализированы

Новости России. Утром 15 января в Перми два подростка устроили поножовщину в школе №127.

12 человек госпитализированы.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, учительницу и двух подростков 15-16 лет уже оперируют.

Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе (новые подробности)

Корреспондент местного СМИ 59.ru ведёт хронику событий. По его словам, во время происшествия школу огородили, МЧС развернуло штаб. Учеников эвакуировали. Часть детей самостоятельно убежали в торговый центр «Кит». Охранники ТЦ нажали тревожную кнопку. После объяснения ситуации правоохранительные органы направились в школу.