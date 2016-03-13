«Повышение пенсионного возраста – безальтернативное решение»: политолог Данияр Ашимбаев о ситуации в Казахстане

Латвия уже начала поэтапное повышение пенсионного возраста и завершит его к 2020. А вот Казахстан за годы независимости повысит пенсионный возраст уже во второй раз. И сейчас у нас на связи Алма-Ата и политолог Данияр Ашимбаев.

Данияр Ашимбаев, политолог (Казахстан):

Вопрос, на самом деле, достаточно сложный. И часть этой реформы Казахстан уже успел пройти. В 1996 году у нас был принят закон о повышении пенсионного возраста в рамках большой пенсионной реформы. На тот момент поэтапно, в течение полугода, шло повышение пенсионного возраста. В итоге, он достиг у мужчин 63-х лет, у женщин – 58-ми.

Сейчас обсуждается второй этап, где предполагается повышение пенсионного возраста у женщин до 63-х лет.

Естественно, мера болезненная. Но, к сожалению, ситуация такова, что продолжительность жизни растет, количество работающих, то есть занятость находится на прежнем уровне. И, соответственно, оплачивать пенсионные бюджеты становится все более затруднительно. И поэтому повышение продолжается. Люди стали жить дольше. И, естественно, в таких условиях повышение пенсионного возраста является безальтернативным решением.