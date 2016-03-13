«Супервоскресенье»: В Германии сразу в 3-х федеральных землях проходят выборы в местные парламенты

Новости Германии. В Германии сегодня так называемое «Супервоскресенье». Сразу в трех федеральных землях проходят выборы в местные парламенты. В голосовании примет участие более 13-ти миллионов граждан.

Эту кампанию политологи уже назвали «испытанием для Ангелы Меркель», поскольку она станет народной оценкой миграционной политики канцлера. В последнее время она стремительно теряет популярность. Более 80-ти процентов немцев считают, что под её руководством с проблемой беженцев не справиться.

Однако сама Меркель, выступая перед однопартийцами, уверенно заявила, что ситуацию удастся исправить.

Накануне в Берлине прошли многотысячные акции протеста как «за», так и «против» вынужденных переселенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.