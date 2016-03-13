«У нас пенсионная реформа идет полным ходом»: телемост СТВ с депутатом сейма Латвии

Китай намерен в ближайшие годы повысить пенсионный возраст. Латвия эту реформу уже начала 2 года назад и завершит к 2020. Детали в эфире программы «Неделя» на СТВ готов сообщить депутат латвийского сейма Артур Рубикс.

Артур Рубикс, депутат сейма Латвии:

Да, действительно, у нас уже реформа эта идет, можно сказать, полным ходом. У нас идет постепенный переход к пенсионному возрасту. На пенсию будут уходить в 65 лет. Это, в первую очередь, обосновывается тем, что продолжительность жизни в Европе и у нас увеличивается. У нас сейчас в Латвии средняя продолжительность жизни мужчин и женщин порядка 77 лет. Исходя из этого, большинство людей хотят работать, зарабатывать деньги не выходить на пенсию.

Точно такая же ситуация не только в Латвии, а во всей Европе. И, к сожалению, происходит старение Европы. Это тоже один их факторов, который как бы подталкивает на увеличение пенсионного возраста, выхода на пенсию.