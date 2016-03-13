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В Швейцарии стартует новый раунд переговоров по ситуации в Сирии

13 марта 2016 10:43
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Новости Швейцарии. В Швейцарии стартует новый раунд переговоров по ситуации в Сирии. Оппозиция и правительство арабской республики съезжаются в Женеву, чтобы завтра опять попытаться найти общий язык.

Тем временем в ООН заявили, что шансы договориться у сторон очень высоки. В Организации Объединённых Наций подчеркнули, что для решения конфликта никакого плана «Б», о котором неоднократно упоминали Соединённые Штаты, не существует. Только совместные усилия по успешному политическому выходу из кризиса способны прекратить страдания сирийцев.

Организация Объединённых Наций всё-таки намерена подключить к переговорам и сирийских курдов, которые в этом ранее не участвовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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