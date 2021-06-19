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Самую знаменитую копию «Моны Лизы» продали за 3 млн евро

19 июня 2021 17:40
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Новости Франции. Почти как настоящая: на аукционе в Париже продали раннюю копию «Моны Лизы», которую когда-то выдавали за оригинал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую знаменитую копию «Моны Лизы» продали за 3 млн евро-1

Картина ушла с молотка почти за три миллиона евро. Бывший владелец, который выкупил репродукцию еще в 50-х годах прошлого века у торговца антиквариатом, много лет пытался доказать, что в Лувре висит подделка, а он обладает оригиналом картины Леонардо да Винчи.

Самую знаменитую копию «Моны Лизы» продали за 3 млн евро-4

По его версии, после легендарного похищения настоящей «Моны Лизы» в 1911 году в Лувр вернули не оригинал, а копию. Однако искусствоведы быстро опровергли эту теорию.

Самую знаменитую копию «Моны Лизы» продали за 3 млн евро-7

Но три миллиона евро за подделку – согласитесь, неплохо.

# Шедевры мирового искусства # Леонардо Да Винчи # Фотофакт

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