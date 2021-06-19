Самую знаменитую копию «Моны Лизы» продали за 3 млн евро

Новости Франции. Почти как настоящая: на аукционе в Париже продали раннюю копию «Моны Лизы», которую когда-то выдавали за оригинал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина ушла с молотка почти за три миллиона евро. Бывший владелец, который выкупил репродукцию еще в 50-х годах прошлого века у торговца антиквариатом, много лет пытался доказать, что в Лувре висит подделка, а он обладает оригиналом картины Леонардо да Винчи.

По его версии, после легендарного похищения настоящей «Моны Лизы» в 1911 году в Лувр вернули не оригинал, а копию. Однако искусствоведы быстро опровергли эту теорию.