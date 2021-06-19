В Кемеровской области 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолёта

Новости России. Трагедия в Кемеровской области. 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолета с парашютистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время захода на посадку отказал один из двигателей и воздушное судно столкнулось с лесным массивом.

Это был тренировочный полет. На борту находились спортсмены-парашютисты, которые должны были совершить прыжки.

Самолет принадлежал местному аэроклубу.