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В Кемеровской области 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолёта

19 июня 2021 12:46
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Новости России. Трагедия в Кемеровской области. 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолета с парашютистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кемеровской области 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолёта-1

Во время захода на посадку отказал один из двигателей и воздушное судно столкнулось с лесным массивом.

В Кемеровской области 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолёта-4

Это был тренировочный полет. На борту находились спортсмены-парашютисты, которые должны были совершить прыжки.

В Кемеровской области 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолёта-7

Самолет принадлежал местному аэроклубу.

В Кемеровской области 9 человек погибли, более 10 пострадали при падении самолёта-10

На месте работают спасатели. Возбуждено уголовное дело.

# Крушение # Фотофакт

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